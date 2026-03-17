A New York, forte ascesa per Micron Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di microchip , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,04%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Micron Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 464,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 449,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 479,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```