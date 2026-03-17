Milano 14:11
44.981 +1,43%
Nasdaq 16-mar
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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:11
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Seduta debole per il Franco rosso crociato contro USD, con chiusura in calo a 0,7881.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,7955, mentre il primo supporto è stimato a 0,7808. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8102.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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