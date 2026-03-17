Analisi Tecnica: CHF/USD del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Seduta debole per il Franco rosso crociato contro USD, con chiusura in calo a 0,7881.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,7955, mentre il primo supporto è stimato a 0,7808. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8102.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)