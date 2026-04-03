Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Seduta moderatamente positiva per il Franco rosso crociato contro USD, che ha chiuso in rialzo a 0,7985.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8004, mentre il primo supporto è stimato a 0,7955. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8053.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)