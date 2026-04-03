Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile

Seduta moderatamente positiva per il Franco rosso crociato contro USD, che ha chiuso in rialzo a 0,7985.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8004, mentre il primo supporto è stimato a 0,7955. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8053.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```