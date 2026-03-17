Milano 14:12
44.998 +1,47%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:12
10.406 +0,86%
Francoforte 14:11
23.725 +0,68%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Piccolo passo in avanti per il CABLE, che porta a casa un misero +0,6%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3242. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3369. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,3496.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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