Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Piccolo passo in avanti per il CABLE, che porta a casa un misero +0,6%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3242. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3369. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,3496.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)