Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Ribasso composto e controllato per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dell'1,17% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52.525. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 55.442. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.553.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)