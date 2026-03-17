Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Allunga timidamente il passo l'indice svizzero, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,33%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12.792,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13.018,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12.703.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)