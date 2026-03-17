Milano 14:15
45.002 +1,48%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:15
10.406 +0,86%
Francoforte 14:14
23.726 +0,69%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Allunga timidamente il passo l'indice svizzero, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,33%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12.792,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13.018,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12.703.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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