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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,30%

L'indice dei giganti USA prende il via a 47.085,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,30%
Balza in avanti il Dow Jones, in crescita dello 0,30%, dopo aver esordito a quota 47.085,53.
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