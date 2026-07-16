Milano 16:27
52.068 -0,65%
Nasdaq 16:27
29.265 -0,80%
Dow Jones 16:27
52.740 +0,16%
Londra 16:27
10.517 +0,01%
Francoforte 16:27
24.795 -0,82%

Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,51%

L'indice dei colossi USA esordisce a 52.924,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,51%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,51%, a quota 52.924,86 in apertura.
Condividi
```