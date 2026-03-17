Commerzbank, Orlopp: mossa di Unicredit una sorpresa, per discutere serve qualcosa di concreto

Le parole della CEO all'indomani del lancio dell'OPS

(Teleborsa) - All'indomani dell'annuncio da parte di UniCredit del lancio dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria sulle azioni Commerzbank , finalizzata a superarne il 30%, non si è fatta attendere la risposta della banca tedesca, con l'Ad Bettina Orlopp che ha parlato molto chiaramente nel corso della Morgan Stanley European Conference.



"Perchè non mettere una proposta sul tavolo? Se l'Ops è il modo per portarci al tavolo delle trattative non lo capisco, perchè abbiamo detto chiaramente fin dall'inizio che ci saremmo seduti a valutare una proposta, a discuterne, se ne avessimo ricevuta una nell'interesse dei nostri stakeholder, altrimenti andiamo avanti con la nostra strategia autonoma". Così la Orlopp nel corso della conferenza.



"Ma per farlo, abbiamo bisogno di qualcosa di concreto - ha proseguito -. E ci si aspetterebbe che chi si è spinto così lontano abbia qualcosa nel cassetto da condividere con noi ed è questa la richiesta che abbiamo, e ce l'abbiamo da 15 mesi, l'abbiamo sempre detto. Lo dico anche pubblicamente e ai colleghi: devono essere consapevoli che se riceviamo una proposta, ci sediamo a discuterne e se questa proposta ha senso la raccomanderemo. Ma finchè non abbiamo una proposta, torniamo alla nostra strategia autonoma".



"Questa bozza di proposta", ha proseguito la Ceo, dovrebbe "includere chiaramente il tema delle sinergie. Quali sono le aspettative in merito alle sinergie di ricavi? Probabilmente sinergie di ricavi negative, vista la sovrapposizione. Ma poi chiaramente sinergie di costo positive, costi di ristrutturazione, velocità di integrazione, struttura di integrazione, prezzo, perchè il nostro obiettivo è creare valore per i nostri azionisti, per i nostri stakeholder, e ciò significa che dobbiamo sapere qual è il potenziale premio che possiamo ottenere. E poi ci sono sono le questioni relative agli stakeholder e i temi sociali che bisogna affrontare", ha aggiunto.



"Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che le acquisizioni, le integrazioni sono sempre difficili e si dovrebbero fare solo se creano valore. Ma è anche molto chiaro che è molto, molto difficile farle non in modo congiunto, ma in un ambiente ostile", ha affermato la Orlopp, ribadendo che la mossa di UniCredit, "che è stata una sorpresa per noi".



"L'offerta in sé... ha un prezzo molto basso se la si confronta con i nostri prezzi obiettivo", ha aggiunto l'Ad.





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