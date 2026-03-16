UniCredit lancia OPS per salire oltre il 30% di Commerzbank ma senza acquisire il controllo

Avvio previsto all'inizio di maggio

(Teleborsa) - UniCredit ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria avente a oggetto le azioni Commerzbank , finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa tedesca in materia di offerta pubblica di acquisto nonché a favorire, nelle prossime settimane, un confronto costruttivo con Commerzbank e con i suoi principali stakeholder.



Si prevede che UniCredit raggiunga una partecipazione in Commerzbank superiore al 30%, senza tuttavia acquisirne il controllo. Ciò consentirebbe a UniCredit di evitare di aggiustare costantemente la propria partecipazione per rimanere al di sotto della soglia del 30% in ragione del programma di acquisto di azioni proprie in corso da parte di Commerzbank, nonché di poter successivamente incrementare liberamente la propria partecipazione sul mercato o con altre modalità. UniCredit detiene attualmente una partecipazione diretta di circa il 26% in Commerzbank e un'ulteriore posizione di circa il 4% tramite total return swap.



Il rapporto di cambio dell'offerta sarà determinato da BaFin nei prossimi giorni sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) degli ultimi tre mesi delle azioni Commerzbank e UniCredit. La banca italiana si aspetta che il rapporto sia pari a 0,485 azioni UniCredit per ciascuna azione Commerzbank, che corrisponde ad un prezzo di 30,8 euro per azione Commerzbank, ovvero un premio del 4% rispetto al prezzo di chiusura del 13 marzo 2026.



Si prevede che l'offerta sia formalmente avviata all'inizio di maggio, con un periodo di adesione di quattro settimane. Nel mese di maggio, sarà convocata un'assemblea straordinaria al fine di ottenere l'autorizzazione all'aumento di capitale a servizio dell'offerta. Il regolamento è previsto entro la prima metà del 2027, a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari.



Qualora, come previsto, UniCredit non acquisisca il controllo di Commerzbank, l'impatto finanziario sul capitale sarà minimo. Il CdA ritiene che l'offerta rappresenti "una misura ragionevole e pragmatica, priva di svantaggi, tenendo conto che la partecipazione detenuta continua a rappresentare una significativa creazione di valore, indipendentemente dal superamento o meno della soglia del 30% tramite l'offerta".

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