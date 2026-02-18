Francoforte: scambi in positivo per Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca tedesca
, che avanza bene dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della banca d'affari
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 33,54 Euro. Prima resistenza a 34,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 33,12.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)