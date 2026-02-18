Milano 12:06
46.319 +1,21%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:06
10.665 +1,04%
Francoforte 12:06
25.256 +1,03%

Francoforte: scambi in positivo per Commerzbank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca tedesca, che avanza bene dell'1,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario della banca d'affari si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 33,54 Euro. Prima resistenza a 34,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 33,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
