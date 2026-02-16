Milano 17:23
45.490 +0,13%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:23
10.468 +0,21%
Francoforte 17:23
24.801 -0,46%

Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank
Avanza la banca tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,27%.
