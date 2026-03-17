Eni, avvio forniture di gas dal giacimento offshore di Quiluma in Angola

(Teleborsa) - Eni ha annunciato l’avvio delle prime forniture di gas dal giacimento Quiluma da parte del New Gas Consortium (NGC), "un traguardo significativo per il settore energetico dell’Angola", ha sottolineato l'azienda in una nota.



L’export iniziale di gas da Quiluma è pari a 150 MMSCF/giorno, con una produzione destinata a salire fino a 330 MMSCF/giorno entro il 2026. Il gas sarà trattato nell’impianto di trattamento di NGC a Soyo, inaugurato nel novembre 2025, e successivamente fornito all’impianto Angola LNG per l’esportazione e il consumo domestico.



NGC (Azule Energy, operatore, 37,4%; CABGOC, 31%; Sonangol E&P, 19,8%; TotalEnergies, 11,8%) era operato da Eni prima della costituzione di Azule Energy, società satellite di Eni. Il Consorzio è focalizzato sullo sviluppo dei primi giacimenti di gas non associato della Repubblica dell’Angola ed è destinato a massimizzare sia l’export di GNL del Paese sia l’utilizzo di gas domestico per lo sviluppo locale.



Azule Energy, società partecipata da bp ed Eni, produce oltre 230.000 barili equivalenti di petrolio al giorno ed è un attore chiave nello sviluppo energetico e nella transizione dell’Angola.

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