Eni, Intesa Sanpaolo conferma "Neutral" e alza il target price

(Teleborsa) - Gli analisti di Intesa Sanpaolo confermano il giudizio su ENI a "Neutral" e alzano il target price a 24,90 euro dai precedenti 16,70.



Il titolo viaggia in calo stamane e sta segnando un calo del 7,35%, sulla scia del crollo dei prezzi energetici, dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, sulle aspettative di una ripresa delle forniture energetiche tramite lo Stretto di Hormuz.



Lo scenario su base settimanale della società del Cane a sei zampe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23,49 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22,46. L'equilibrata forza rialzista di ENI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24,53.



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