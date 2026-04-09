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/ Eni, RBC incrementa target price e conferma Sector Perform
Eni, RBC incrementa target price e conferma Sector Perform
Energia
,
Finanza
,
Consensus
09 aprile 2026 - 08.49
(Teleborsa) - RBC ha incrementato a
28 euro
per azione (dai precedenti 24 euro) il
target price
su
Eni
, colosso energetico italiano, confermando la
raccomandazione
"
Sector Perform
".
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