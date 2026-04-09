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Eni, RBC incrementa target price e conferma Sector Perform

Energia, Finanza, Consensus
Eni, RBC incrementa target price e conferma Sector Perform
(Teleborsa) - RBC ha incrementato a 28 euro per azione (dai precedenti 24 euro) il target price su Eni, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Sector Perform".
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