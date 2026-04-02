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Eni, Berenberg alza TP a 22 euro

Finanza
Eni, Berenberg alza TP a 22 euro
(Teleborsa) - Berenberg ha alzato il target price di Eni a 22 euro (da 17,50 euro), confermando il rating "Hold"
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