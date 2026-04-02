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/ Eni, Berenberg alza TP a 22 euro
Eni, Berenberg alza TP a 22 euro
Finanza
02 aprile 2026 - 08.28
(Teleborsa) -
Berenberg
ha alzato il target price di
Eni
a 22 euro (da 17,50 euro), confermando il rating "Hold"
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