Venezuela, Eni: Descalzi incontra presidente Rodriguez, focus su attività e prospettive future

Firmato accordo programmatico con PDVSA

(Teleborsa) - La Presidente incaricata della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodriguez, alla presenza del Ministro degli Idrocarburi del Governo venezuelano, Paula Henao, e dell’Amministratore Delegato della società di Stato PDVSA, Héctor Obregón, ha incontrato oggi a Caracas l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi. L’AD di Eni ha aggiornato la Presidente incaricata sulle attività correnti di Eni nel Paese e illustrato le prospettive e opportunità future.



Eni ha firmato con il Ministro degli Idrocarburi e con PDVSA un accordo programmatico per rilanciare la produzione petrolifera, in particolare di Junin-5 (PDVSA 60%, Eni 40%), ubicato nella Faja dell’Orinoco, un campo a olio pesante che contiene 35 miliardi di barili in posto certificati.



In Venezuela, Eni è impegnata anche nello sviluppo di progetti di gas naturale. In particolare, Eni opera attraverso la società “Cardon IV”, partecipata pariteticamente da Eni (50%) e da Repsol (50%), il giacimento Perla, nella licenza Cardón IV, il più grande campo di gas offshore scoperto in America Latina. Recentemente Cardón IV ha firmato il Sustainability Agreement che prevede di continuare in maniera sostenibile e rilanciare la produzione di Perla, aumentando i volumi destinati al mercato interno e definendo le condizioni per le esportazioni future aggiuntive di gas.



Eni detiene, inoltre, una partecipazione nella società mista PetroSucre (PDVSA 74%, Eni 26%) che opera il campo a olio offshore di Corocoro e una partecipazione in Supermetanol, società petrolchimica attiva nella produzione di metanolo.

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