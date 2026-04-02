Eni, ok CdA ad emissioni bond fino a 10 miliardi di euro entro marzo 2028
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione Eni ha deliberato la possibile emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare presso investitori istituzionali in base alle condizioni di mercato, per un ammontare complessivo non superiore a 10 miliardi di euro o equivalente in altra valuta, da emettersi in una o più tranches entro il 31 marzo 2028.
I prestiti obbligazionari, se emessi, perseguiranno l'obiettivo di mantenere equilibrata la struttura finanziaria di Eni e verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni. I prestiti potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati.
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