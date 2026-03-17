Fibra ottica, mercato entra in una fase matura: copertura sale al 79%

E' quanto emerge dal report di FTTH Council Europe. Da segnalare il gap con il tasso di adozione che si attesta solo al 54%

(Teleborsa) - Il mercato europeo della fibra ottica entra in una fase matura, con copertura che sale attorno al 79%, ma la crescita rallenta rispetto agli anni precedenti, mentre il tasso di adozione (take-up) resta piuttosto basso attorno al 54%, confermando la fase critica del settore, che non riesce a monetizzare pienamente gli investimenti effettuati. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto del FTTH Council Europe, realizzato da IDATE, che fornisce un aggiornamento completo sulla diffusione e l'adozione della fibra ottica fino alla casa (FTTH) in tutta Europa.



Il rapporto, basato su dati raccolti fino a settembre 2025, evidenzia la crescita della diffusione della fibra, che ora raggiunge 295 milioni di abitazioni nell'UE39, rappresentando circa il 79% della copertura domestica. Ciò segna un aumento di circa 23 milioni di unità abitative raggiunte nell'ultimo anno, in decelerazione rispetto ai tassi di crescita più brillanti degli anni precedenti.



L'adozione della fibra aumenta, con un numero di abbonati che ha raggiunto circa 160 milioni, in crescita di oltre il 13% su base annua. Anche il tasso medio di adesione è aumentato, attestandosi intorno al 54%, con un miglioramento di poco più di due punti percentuali rispetto all'anno precedente, ma permane un divario significativo tra la realizzazione dell'infrastruttura e l'adesione degli abbonati.



Progressi sono visibili anche nella connettività rurale. Nell'UE27 e nel Regno Unito, circa il 65% delle famiglie rurali è ora raggiunto dalle reti FTTH, con un aumento di circa due punti percentuali rispetto all'anno precedente. Ciò riflette l'impatto dei programmi di finanziamento pubblico e delle iniziative di implementazione mirate a connettere le aree più complesse e meno servite.



Guardando al futuro, le prospettive a lungo termine rimangono solide. Secondo le previsioni di mercato 2025-2031, le reti FTTH potrebbero raggiungere circa 353 milioni di unità immobiliari nell'UE39 entro il 2031, con oltre 251 milioni di abbonati attivi entro la medesima scadenza.

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