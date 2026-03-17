Francoforte: si concentrano le vendite su Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.619,2 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.662,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.576,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```