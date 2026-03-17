Francoforte: si concentrano le vendite su Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.619,2 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.662,2, mentre il primo supporto è stimato a 1.576,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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