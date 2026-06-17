Stellantis, Wayve e Uber collaborano per accelerare diffusione di robotaxi a livello globale

(Teleborsa) - Stellantis , Wayve e Uber hanno annunciato una collaborazione per esplorare congiuntamente lo sviluppo e l'implementazione su scala globale di robotaxi di livello 4 (senza conducente). La collaborazione combina le L4-Ready Platforms di Stellantis, la tecnologia di guida basata sull'AI di Wayve e la piattaforma globale di Uber per supportare una nuova generazione di veicoli completamente autonomi.



Nell'ambito di questa collaborazione, le aziende intendono lavorare su integrazione, test, validazione e implementazione dei veicoli, con l'obiettivo di offrire servizi di mobilità autonoma sicuri, affidabili e scalabili nelle città in Europa, Nord America e non solo.



"Questa collaborazione ci avvicina all'obiettivo di offrire ai nostri clienti una mobilità più intelligente, sicura ed efficiente - ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis - Combinando le nostre L4-Ready Platforms, progettate da zero per un funzionamento senza conducente sicuro ed efficiente, con l'intelligenza artificiale adattiva di Wayve e la rete globale di Uber, acceleriamo lo sviluppo e la diffusione di veicoli autonomi in grado di rispondere alle reali esigenze dei clienti, abilitando una mobilità semplice, integrata e scalabile nella vita quotidiana".



Il memorando d'intesa (MoU) non vincolante definisce il quadro di riferimento per futuri accordi in materia di sviluppo tecnologico, licenze, produzione e approvvigionamento di veicoli. Ciascuna azienda mantiene la flessibilità di perseguire ulteriori collaborazioni nell'ambito della guida autonoma.



(Foto: Dan Gold su Unsplash)

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