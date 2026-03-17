New York: senza freni Uber Technologies

(Teleborsa) - Brilla la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti , che passa di mano con un aumento del 5,25%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Uber Technologies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Uber Technologies rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Uber Technologies rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 79,38 USD, mentre i supporti sono stimati a 77,55. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 81,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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