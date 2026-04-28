OPA parziale CIR, ancora nessuna adesione
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su CIR, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, risulta che oggi 28 aprile 2026, secondo giorno di offerta, sono state presentate 0 richieste di adesione.
L'OPA è iniziata ieri 27 aprile e terminerà il 18 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie CIR acquistate sul mercato nei giorni 15 e 18 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
```