OPA parziale CIR, ancora nessuna adesione

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su CIR , società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, risulta che oggi 28 aprile 2026, secondo giorno di offerta, sono state presentate 0 richieste di adesione.



L'OPA è iniziata ieri 27 aprile e terminerà il 18 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie CIR acquistate sul mercato nei giorni 15 e 18 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

Condividi

```