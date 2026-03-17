Piazza Affari: andamento negativo per ERG

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , che sta segnando un calo del 2,14%.



L'andamento di ERG nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo del primo produttore di energia eolica in Italia evidenzia un declino dei corsi verso area 20,66 Euro con prima area di resistenza vista a 21,52. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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