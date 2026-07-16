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Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia (-1,28%), performance negativa per ERG

Finanza, Indici settoriali
Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia (-1,28%), performance negativa per ERG
(Teleborsa) - Scambi negativi per il settore utility italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 54.397,4, in diminuzione di 706,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities termina gli scambi in tono negativo a 593, dopo aver avviato la seduta a 596.

Tra le azioni del Ftse MidCap, sottotono ERG, che chiude la seduta con un calo dell'1,56%.


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