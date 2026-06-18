Piazza Affari: rosso per A2A

(Teleborsa) - Ribasso per l' utility lombarda , che presenta una flessione del 2,03%.



L'andamento di A2A nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche complessive dell' azienda di servizi di pubblica utilità evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 2,205 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 2,251. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 2,188.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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