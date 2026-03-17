Piazza Affari: calo per Amplifon

(Teleborsa) - Pressione sulla società leader nelle soluzioni uditive , che tratta con una perdita del 3,42%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amplifon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della big degli apparecchi acustici evidenzia un declino dei corsi verso area 8,471 Euro con prima area di resistenza vista a 9,07. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 8,231.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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