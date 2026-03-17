Piazza Affari: giornata depressa per Leonardo

(Teleborsa) - Composto ribasso per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , in flessione del 2,07% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Leonardo rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 63,19 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 62,07. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 64,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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