ENAV, Loredana Bottiglieri confermata Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

(Teleborsa) - Il Cda di ENAV , riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Sandro Pappalardo, ha confermato Loredana Bottiglieri quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del TUF, con responsabilità di attestazione in materia di

rendicontazione di sostenibilità. L'incarico avrà durata fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.



La conferma è stata deliberata dal Consiglio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e delle disposizioni Statutarie.



Bottiglieri mantiene la responsabilità della Struttura Administration and Financial Statements di ENAV all’interno della Struttura organizzativa Administration, Finance, Control and Sustainability guidata dal Chief Financial Officer Luca Colman.



A oggi Bottigleri detiene 1.100 azioni della società.

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