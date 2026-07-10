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Piazza Affari: positiva la giornata per Moltiply Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Moltiply Group
Punta con decisione al rialzo la performance del broker online per i mutui alle famiglie, con una variazione percentuale del 3,14%.
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