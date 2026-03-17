Piazza Affari: si concentrano le vendite su D'Amico

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo , che mostra un decremento del 3,01%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che D'Amico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,01%, rispetto a -3,99% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di breve periodo di D'Amico mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,41 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,15. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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