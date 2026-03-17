Superbonus, ENEA: investimenti si portano a quasi 126,1 miliardi

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 28 febbraio 2026 era complessivamente pari a 503.936 (erano 502.919 a fine gennaio 2026). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.



Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a meno di 124,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 121,8 miliardi di euro.



Complessivamente, al 28 febbraio, si sono registrate 140.592 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 85,5 miliardi, pari al 68,5% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.896 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di poco più di 28 miliardi di investimento, pari al 22,5% dell'investimento complessivo, e 117.443 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,3 miliardi pari al 9% del totale).

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