Ricerca: ENEA, insediato il nuovo Consiglio Tecnico-Scientifico

(Teleborsa) - Si è insediato il nuovo Consiglio Tecnico-Scientifico (CTS) dell’ENEA, composto da quattro componenti esterni, selezionati da una Commissione tra 69 candidati, e da due interni, eletti dai colleghi ricercatori e tecnologi. Presieduto dalla Presidente ENEA Francesca Mariotti per garantire unitarietà di indirizzo, il CTS fornisce supporto strategico e consultivo alle attività tecnico-scientifiche dell’Agenzia.



I quattro componenti esterni sono: Massimiliano Atelli (professore associato di Diritto amministrativo all’Università Mercatorum di Roma, ex magistrato della Corte dei conti); Gianfranco Caruso (professore ordinario Impianti nucleari e direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed energetica presso Sapienza, Università di Roma), Silvia Grandi (dirigente della Pubblica Amministrazione, professoressa di Geografia politico-economica all’ Università di Bologna); Anna Laura Pisello (professoressa ordinaria di Fisica Tecnica Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia). I due membri interni sono Arianna Latini (Dipartimento ENEA Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali) e Alberto Previti (Dipartimento ENEA Nucleare).



Il CTS si distingue per l’elevato profilo scientifico e la trasversalità delle competenze, in linea con le aree strategiche di attività dell’Agenzia. Significativa, inoltre, la presenza delle donne (quattro su sette), a conferma dell’impegno dell’ENEA nel valorizzare le competenze femminili e promuovere l’equilibrio di genere ai vertici dell’organizzazione.



"Con questa nomina, ENEA rafforza il proprio sistema di governance tecnico-scientifica, puntando su competenze di alto profilo e su un approccio multidisciplinare alle grandi sfide della ricerca, dell’innovazione e della sostenibilità", ha dichiarato la Presidente Mariotti al momento dell’insediamento.

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