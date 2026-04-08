Meta Platforms, il debutto del modello AI Muse Spark fa correre il titolo

(Teleborsa) - In un contesto di forza dei titoli tecnologici, le azioni di Meta Platforms viaggiano sugli scudi nel giorno del debutto di Muse Spark, il primo modello di intelligenza artificiale rilasciato da quando l’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha avviato una riorganizzazione multimiliardaria delle sue operazioni AI.



Muse Spark rappresenta la prima offerta della famiglia Muse di Meta sviluppata dai Meta Superintelligence Labs.



Il modello presenta capacità di ragionamento multimodale nativo, incluso il supporto per l’uso di strumenti, catena visiva di pensiero e orchestrazione multi-agente. Il modello è disponibile su meta.ai e tramite l’app Meta AI, con un’anteprima API privata aperta a utenti selezionati.



Nelle valutazioni di sicurezza condotte nell’ambito dell’Advanced AI Scaling Framework di Meta, Muse Spark ha dimostrato un forte comportamento di rifiuto in domini ad alto rischio, incluse armi biologiche e chimiche. Le valutazioni di terze parti condotte da Apollo Research hanno rilevato che il modello ha mostrato il più alto tasso di consapevolezza della valutazione tra i modelli da loro osservati.



(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)

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