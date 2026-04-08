Milano 17:05
46.941 +3,37%
Nasdaq 17:05
24.852 +2,68%
Dow Jones 17:05
47.667 +2,32%
Londra 17:05
10.605 +2,47%
Francoforte 17:05
24.025 +4,81%

Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo del 3,48%

L'indice del listino high-tech USA esordisce a 25.045,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo del 3,48%
Ottima performance per il Nasdaq-100, che tratta in guadagno del 3,48%, a quota 25.045,36 in apertura.
Condividi
```