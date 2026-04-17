I droni di Aevex volano al debutto al NYSE

(Teleborsa) - Debutto brillante
per Aevex
al Nyse
. Il titolo sta viaggiando a quota 24 dollari per azione
, con un progresso del 20%
rispetto al prezzo IPO di 20 dollari.
Il produttore statunitense di droni militari ha pertanto raccolto 320 milioni di dollari con la sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti offrendo 16 milioni di azioni.
La forchetta di prezzo iniziale
era attestata tra i 18 e i 21 dollari, per una raccolta massima è di 336 milioni e una capitalizzazione al massimo della forchetta di 2,35 miliardi di dollari.