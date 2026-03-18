Milano 15:59
44.629 -0,58%
Nasdaq 15:59
24.644 -0,55%
Dow Jones 15:59
46.590 -0,86%
Londra 15:59
10.298 -1,02%
Francoforte 15:59
23.498 -0,98%

A Piazza Affari corre Danieli

Migliori e peggiori, In breve
A Piazza Affari corre Danieli
Brillante rialzo per la multinazionale friulana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,11%.
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