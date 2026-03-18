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/ A Piazza Affari corre Danieli
A Piazza Affari corre Danieli
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 12.30
Brillante rialzo per la
multinazionale friulana
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,11%.
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