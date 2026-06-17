Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Danieli

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale friulana , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Danieli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,19%, rispetto a +5,91% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La tendenza di breve del produttore di impianti siderurgici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 76,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 74,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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