Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Danieli
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale friulana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Danieli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,19%, rispetto a +5,91% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La tendenza di breve del produttore di impianti siderurgici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 76,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 74,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```