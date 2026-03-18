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AbbVie scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
AbbVie scambia in rosso a New York
Pressione sulla società farmaceutica specializzata nella ricerca, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,17%.
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