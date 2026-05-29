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Dell, titolo in corsa nel premarket dopo primo trimestre in forte accelerazione oltre le attese

Finanza
Dell, titolo in corsa nel premarket dopo primo trimestre in forte accelerazione oltre le attese
(Teleborsa) - Dell Technologies ha chiuso il primo trimestre dell’anno fiscale 2027 in forte crescita, superando in modo significativo le aspettative sugli utili e sui ricavi.

I ricavi si sono attestati a 43,8 miliardi di dollari, con una crescita dell’88% su base annua, superando del 25,83% le aspettative ferme a 34,8 miliardi. Il fatturato è stato trainato da una forte domanda in tutte le linee di business e aree geografiche. L’attenzione di Dell alle infrastrutture AI e alla modernizzazione aziendale ha contribuito in modo significativo a questa crescita.

La società ha riportato un utile per azione (EPS) di 4,86 dollari, con un incremento del 214% su base annua, e significativamente superiore alla previsione di 2,88 dollari (+68,75%). Raggiunto un utile netto record di 3,2 miliardi, con un incremento del 194% rispetto all’anno precedente. Il flusso di cassa operativo ha raggiunto il massimo storico di 4,1 miliardi.

Per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2027, Dell prevede ricavi compresi tra 44,0 e 45,0 miliardi di dollari, contro il consensus di 35,40 miliardi. La società prevede una domanda continua e sostenuta per i suoi prodotti server AI e intende gestire in modo proattivo i vincoli della catena di approvvigionamento. L'utile per azione è stimato a 4,80 dollari contro il consensus di 3,01 dollari.
Per l'intero anno fiscale 2027, Dell prevede un fatturato compreso tra 165 e 169 miliardi di dollari, contro il consensus di 143,90 miliardi, e un EPS di 17,90dollari, contro il consensus di 13,16 dollari.

A seguito dell’annuncio, il titolo Dell è salito del 4,23% nelle contrattazioni aftermarket di Wall Street, dopo avere chiuso la seduta in rialzo del 3,84%. E la corsa del titolo della società tecnologica ha successivamente accelerato nel premarket con un progresso del 38%.





(Foto: Its me Pravin on Unsplash)
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