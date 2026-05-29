Dell, titolo in corsa nel premarket dopo primo trimestre in forte accelerazione oltre le attese

(Teleborsa) - Dell Technologies ha chiuso il primo trimestre dell’anno fiscale 2027 in forte crescita, superando in modo significativo le aspettative sugli utili e sui ricavi.



I ricavi si sono attestati a 43,8 miliardi di dollari, con una crescita dell’88% su base annua, superando del 25,83% le aspettative ferme a 34,8 miliardi. Il fatturato è stato trainato da una forte domanda in tutte le linee di business e aree geografiche. L’attenzione di Dell alle infrastrutture AI e alla modernizzazione aziendale ha contribuito in modo significativo a questa crescita.



La società ha riportato un utile per azione (EPS) di 4,86 dollari, con un incremento del 214% su base annua, e significativamente superiore alla previsione di 2,88 dollari (+68,75%). Raggiunto un utile netto record di 3,2 miliardi, con un incremento del 194% rispetto all’anno precedente. Il flusso di cassa operativo ha raggiunto il massimo storico di 4,1 miliardi.



Per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2027, Dell prevede ricavi compresi tra 44,0 e 45,0 miliardi di dollari, contro il consensus di 35,40 miliardi. La società prevede una domanda continua e sostenuta per i suoi prodotti server AI e intende gestire in modo proattivo i vincoli della catena di approvvigionamento. L'utile per azione è stimato a 4,80 dollari contro il consensus di 3,01 dollari.

Per l'intero anno fiscale 2027, Dell prevede un fatturato compreso tra 165 e 169 miliardi di dollari, contro il consensus di 143,90 miliardi, e un EPS di 17,90dollari, contro il consensus di 13,16 dollari.



A seguito dell’annuncio, il titolo Dell è salito del 4,23% nelle contrattazioni aftermarket di Wall Street, dopo avere chiuso la seduta in rialzo del 3,84%. E la corsa del titolo della società tecnologica ha successivamente accelerato nel premarket con un progresso del 38%.











(Foto: Its me Pravin on Unsplash)

Condividi

```