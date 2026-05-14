Tonica Klarna nel premarket dopo il primo trimestre con utile che batte le stime

(Teleborsa) - Klarna Group ha registrato un utile netto di 1 milione di dollari nei primi tre mesi dell'anno, in aumento rispetto alla perdita netta di 99 milioni di dollari registrata nello stesso periodo dell'anno precedente, secondo quanto riportato in un comunicato stampa di giovedì. Gli analisti interpellati da Bloomberg avevano stimato in media una perdita netta di 67,2 milioni di dollari.



Il fatturato della società di pagamenti con sede a Stoccolma è cresciuto del 44% su base annua, raggiungendo 1 miliardo di dollari, grazie all'aumento degli interessi attivi, alla crescita delle iscrizioni alla carta di debito Klarna e alle commissioni derivanti dalle partnership.



La strategia aziendale è volta a diversificare le fonti di finanziamento e a espandersi nel settore della spesa quotidiana dei consumatori. Prima della quotazione in borsa dello scorso anno, la società si era preparata a operare in tutti i settori della finanza al consumo, non solo nei prestiti "compra ora, paga dopo".



Klarna ha registrato un utile operativo rettificato di 68 milioni rispetto ai 3 milioni di un anno fa, mentre il reddito operativo è tornato positivo a 17 milioni rispetto a una perdita di 90 milioni nel primo trimestre del 2025.



Il volume lordo delle merci (o GMV, gross merchandise volume) della società, ovvero il valore di tutti i pagamenti elaborati tramite Klarna, è cresciuto del 33% su base annua, raggiungendo i 33,7 miliardi di dollari, con il GMV statunitense in crescita del 39% e i mercati internazionali in rialzo del 31%.



Per il secondo trimestre, Klarna ha fornito una guidance di Ricavi compresa tra 960 milioni e 1 miliardo di dollari. Il punto medio di 980 milioni è inferiore al consenso degli analisti di 1,06 miliardi. La società prevede un GMV compreso tra 35,5 e 36,5 miliardi e un utile operativo rettificato tra 30 e 50 milioni. L'azienda ha confermato la guidance per l’intero 2026.

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