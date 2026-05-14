Equita, miglior primo trimestre dall'IPO: ricavi netti a 25 milioni, forte crescita delle attività con clienti (+37%)

(Teleborsa) - Equita - gruppo quotato su Euronext Star Milan – ha chiuso i primi tre mesi del 2026 mettendo a segno il miglior primo trimestre dall’IPO – con ricavi netti a 25 milioni (+7% anno su anno) e con una forte crescita dei ricavi da attività con clienti, grazie al contributo di tutte le aree di business (+37% anno su anno).



L'ottima performance registrata dal Gruppo nei primi tre mesi dell’esercizio, sottolinea la società nella nota dei conti, "conferma la solidità del modello di business e del piano di crescita della principale investment bank indipendente".



Le masse in gestione (AuM) al 31 marzo 2026 erano pari a circa €1,1 miliardi e gli asset illiquidi proprietari rappresentavano il 61% delle masse complessive (fondi di private debt, private equity ed infrastrutture rinnovabili pari a €666 milioni al 31 marzo 2026, €659 milioni al 31 dicembre 2025 e €621 milioni al 31 marzo 2025). Se si guarda al contributo in termini di management fees, gli asset illiquidi proprietari hanno contribuito al 74% del totale dei ricavi da attività di gestione.



Il Portafoglio Investimenti del Gruppo, pari a circa €15 milioni al 31 marzo 2026 (€14 milioni al 31 dicembre 2025 e €14 milioni al 31 marzo 2025), ha contribuito ai risultati consolidati per €0,4 milioni (€0,2 milioni in 1Q’25).



Il Cost/Income ratio adjusted si è attestato al 71,4%, in linea con quello dell’anno precedente (71,6% in 1Q’25; 73,2% in 1Q’26 includendo le voci non ricorrenti).



Il Risultato Consolidato Ante Imposte si è attestato a €6,7 milioni, in linea con quanto registrato in 1Q’25, e l’Utile Netto Consolidato ha raggiunto €4,6 milioni (€4,7 milioni in 1Q’25, -1%). Escludendo le voci di costo non ricorrenti, l’Utile Netto Consolidato Adjusted si è attestato a €5,0 milioni (+6% vs 1Q’25), con una marginalità del 20%, in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente.



Al 31 marzo 2026, il Patrimonio Netto Consolidato è pari a €120,6 milioni e la redditività media del Patrimonio Netto Tangibile (ROTE) si è attestata al 34% (40% al 31 dicembre 2025, 22% al 31 marzo 2025). Il livello di patrimonializzazione di Gruppo risulta ampiamente superiore ai requisiti minimi di base, con un IFR ratio pari a circa 3,1x (3,1x al 31 dicembre 2025, 3,7x al 31 marzo 2025), così come definito dal Regolamento UE 2033/2019 (IFR).



Outlook sul primo semestre 2026

I primi tre mesi dell’anno 2026 hanno visto un "contesto di progressiva intensificazione dell’incertezza macroeconomica e finanziaria", legata al deterioramento del quadro geopolitico internazionale e ai conseguenti rischi inflazionistici connessi all’andamento dei prezzi di energia e materie prime. Alla luce dello scenario atteso per i prossimi mesi, che potrebbe ancora essere caratterizzato da volatilità e incertezza geopolitica, "i livelli di operatività degli investitori sul mercato dovrebbero continuare ad influenzare positivamente la performance del Global Markets - come già osservato in 1Q’26 – contribuendo così a compensare eventuali rallentamenti nel business dell’Investment Banking, legati alla tempistica delle operazioni".



Luigi de Bellis, Amministratore Delegato di EQUITA, ha commentato: “La performance dei primi tre mesi del 2026 conferma la solidità e la resilienza del modello di business del Gruppo. Questo set di risultati – miglior primo trimestre dall’IPO – dimostra

la nostra capacità di operare con continuità e disciplina anche in contesti di mercato complessi e caratterizzati da elevata incertezza. EQUITA si conferma punto di riferimento per imprenditori, società quotate, investitori ed istituzioni”.



Simone Riviera, Amministratore Delegato di EQUITA, ha commentato: “Nei prossimi mesi saremo focalizzati sull’execution delle iniziative annunciate a marzo, ovvero lo sviluppo della partnership commerciale con Iccrea Banca e l’acquisizione di Xenon Private Equity. L’obiettivo è estrarre progressivamente sinergie commerciali, in grado di rafforzare il modello di investment bank indipendente, la traiettoria di crescita di lungo periodo e la capacità di remunerare con soddisfazione gli azionisti".

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