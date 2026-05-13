Eurozona, produzione industriale stabile a marzo

(Teleborsa) - Cresce in linea con le attese la produzione industriale dell'Eurozona a marzo. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile come a febbraio. Il dato si confronta con il +0,2% atteso dal mercato.



Su base annua la produzione è scesa del 2,1% rispetto al -0,8% del mese precedente e contro il -1,8% stimato dagli analisti.



Per quanto riguarda l'Europa dei 27, su base mensile si è registrato una salita pari allo 0,8% dopo il +0,2% di febbraio, mentre su anno la produzione ha registrato una variazione pari a -1% dopo il -0,2% di febbraio.

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