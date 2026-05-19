Acciaio: ad aprile produzione in crescita del 7,2%

(Teleborsa) - Dopo il lieve aumento registrato a marzo (+0,2%), ad aprile la produzione nazionale di acciaio ha accelerato la crescita, segnando un incremento del 7,2% rispetto allo stesso mese del 2025. Con 1,9 milioni di tonnellate prodotte, il settore ha raggiunto il livello più alto per il mese di aprile degli ultimi quattro anni.



Nel periodo gennaio-aprile la produzione complessiva si è attestata a 7,6 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,9% rispetto ai primi quattro mesi dell’anno precedente.



Continua però a delinearsi un andamento differenziato tra le due principali categorie di laminati a caldo. I laminati lunghi hanno registrato ad aprile una crescita del 12,3% su base annua, raggiungendo 1,2 milioni di tonnellate. Nei primi quattro mesi dell’anno il comparto ha totalizzato 4,6 milioni di tonnellate, in aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.



In calo, invece, la produzione di laminati piani, che ad aprile si è fermata a 743 mila tonnellate, con una flessione del 9,3% rispetto a un anno fa. Da gennaio ad aprile il comparto ha prodotto complessivamente 3,1 milioni di tonnellate, segnando una contrazione del 6,7% su base annua.







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