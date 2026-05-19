Federacciai: in Italia produzione acciaio aprile a 1,9 milioni di tonnellate (+7,2%)
(Teleborsa) - La produzione di acciaio italiana ha accelerato ad aprile con una crescita del 7,2% rispetto ad aprile 2025, raggiungendo 1,9 milioni di tonnellate, il livello più alto per il mese negli ultimi quattro anni. Nei primi quattro mesi del 2026 la produzione cumulata si attesta a 7,6 milioni di tonnellate (+2,9% anno su anno).
Si consolida la divergenza tra le due famiglie di laminati a caldo: i laminati lunghi segnano ad aprile +12,3% a 1,2 milioni di tonnellate, con un progresso del 10,5% nel periodo gennaio-aprile a 4,6 milioni di tonnellate; i laminati piani continuano invece a calare, -9,3% ad aprile a 743 mila tonnellate, con una contrazione del 6,7% da inizio anno a 3,1 milioni di tonnellate.
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