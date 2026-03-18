Aeroporto di Milano Bergamo: boom dell’aviazione generale

(Teleborsa) - L’aeroporto di Milano Bergamo consolida le attività operative legate all’aviazione generale, i cui movimenti generati nel periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici hanno contribuito ad accrescere la preferenza per i servizi offerti da BGY Executive. La domanda di traffico con velivoli di aviazione generale continua ad essere sostenuta, grazie anche alla posizione baricentrica dell’aeroporto che rappresenta la soluzione ideale per la mobilità su gomma lungo le direttrici stradali e autostradali.



La nuova location dedicata all’aviazione generale nell’area nord del sedime aeroportuale, che dispone di un varco doganale dotato di propri controlli di sicurezza e documentali, gode di un accesso viario e di infrastrutture di volo separati e, lato pista, di un piazzale dedicato, in grado di ospitare anche aeromobili widebody, con annessa via di rullaggio. FBO SKY Services e Italy FBO/Delta Aerotaxi mettono a disposizione della clientela in viaggio le rispettive lounge attrezzate per fornire il massimo comfort e ogni tipo di facilities. I servizi di aviazione generale, garantiti H24, rientrano nella strategia commerciale di diversificazione delle tipologie di traffico aereo adottata dall’aeroporto di Milano Bergamo.



"I recenti Giochi invernali hanno contribuito a scoprire i servizi che l’aeroporto di Milano Bergamo dedica all’aviazione generale – sottolinea Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO – Quello proposto da BGY Executive è un modello che si sta affermando sia in termini di qualità che di efficienza. Il valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di ospitare aeromobili wide bodies, grazie al recente ampliamento del piazzale nord, e soddisfare ogni esigenza di servizi legati ai voli di aviazione generale. La crescita della domanda in corso conferma il livello di apprezzamento per le soluzioni adottate, che rendono comoda l’accessibilità, le modalità di transito e l’operatività".

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