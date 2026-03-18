Amphenol in discesa a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,78% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amphenol , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Amphenol si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 134 USD. Supporto stimato a 126. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 142.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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