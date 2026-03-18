Amsterdam: andamento rialzista per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di ArcelorMittal rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per ArcelorMittal, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 45,83 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46,34 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 45,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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