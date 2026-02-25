Milano 13:11
Migliori e peggiori
Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 57,75 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 55,75. L'equilibrata forza rialzista di ArcelorMittal è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59,75.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
