Milano 11:32
43.802 -2,10%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:32
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Francoforte 11:32
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Perde ArcelorMittal sul mercato di Amsterdam

Migliori e peggiori, In breve
Perde ArcelorMittal sul mercato di Amsterdam
Ribasso per il produttore di acciaio, che tratta in perdita del 5,72% sui valori precedenti.
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